قال رمضان قديروف زعيم منطقة الشيشان وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إنه سافر إلى أوكرانيا للاجتماع مع القوات الشيشانية التي تهاجم كييف.
ونشرت قناة جروزني التلفزيونية الشيشانية مقطعا مصورا على قناتها على موقع التواصل الاجتماعي تيليجرام يوم الأحد يظهر فيه قديروف في غرفة مظلمة وهو يناقش مع القوات الشيشانية عملية عسكرية قالوا إنها جرت على بعد سبعة كيلومترات من العاصمة الأوكرانية.
وفي وقت لاحق سخر قديروف من منشور آخر يلقي بظلال من الشك على ما إذا كان قد سافر إلى منطقة كييف.
وكتب على حسابه على تيليغرام "... ألم تشاهدوا الفيديو".
ونشر قديروف مقاطع مصورة لقوات شيشانية مدججة بالسلاح في منطقة كييف في إطار القوة العسكرية الروسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قديروف يزور قواته قرب كييف ويبحث خطة السيطرة على العاصمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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