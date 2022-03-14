زلزال يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 21 كيلومترا، فيما حدد مركزه على بعد 167 كيلومترا غرب مدينة باريامان الساحلية، بحسب الهيئة.
وفى وقت سابق أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى بأن زلزالا قوته 6.8 درجات وقع بالقرب من كيبولاوان باتو فى إندونيسيا مساء الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي).
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا.
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