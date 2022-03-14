أوباما يعلن إصابته بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ونقلت "رويترز" عن أوباما قوله، إن الاختبارات أثبتت إصابته بـ"كوفيد -19" وإن حالته الصحية على ما يرام فيما عدا حلقه.

وغرد أوباما على تويتر قائلا: "كنت أعانى من التهاب فى الحلق لبضعة أيام، لكن أشعر أننى بخير فيما عدا ذلك"، وتابع قائلا: "ميشيل وأنا ممتنون لتلقينا التطعيم والجرعة التعزيزسة، وقد جاءت نتيجة مسحتها سلبية".

وفى وقت سابق، نعى الرئيس الأمريكى الأسبق، باراك أوباما، الممثل، سيدنى بواتييه، الذى توفى يوم 7 يناير، عن 94 ‏عاما.‏

ونشر أوباما عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعى صورة تجمعه وزوجته، ميشيل أوباما، بسيدنى بواتييه، وأرفقها بتعليق قال فيه: "من خلال أدواره الرائدة وموهبته الفريدة، جسّد سيدنى بواتييه الكرامة والفضيلة، وكشف عن قوة الأفلام التى تقربنا من بعضنا البعض، كما أنه فتح الأبواب لجيل من الممثلين، نحن نرسل أنا وميشيل حبنا لعائلته وفيلق من المعجبين به".