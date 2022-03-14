انقطاع الكهرباء عن 5 آلاف منزل جراء العواصف شرق كندا

جدة - نرمين السيد - وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الكندية أن سرعة الرياح فى مقاطعات نيوفاوندلاند ولابرادور، ونوفا سكوشا وجزيرة الأمير إدوارد كانت تبلغ 25-33 مترا فى الثانية فى بعض المناطق. وأشارت القناة إلى أن فرق الترميم قد بدأت العمل على إصلاح شبكات الكهرباء المتضررة، دون ورود معلومات عن إصابات.

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