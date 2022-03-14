صربيا تخفض عدد رحلاتها الجوية إلى موسكو بعد تعرضها لانتقادات

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الصربى ألكسندر فوسيتش اليوم الأحد، إن الخطوط الجوية الصربية ستنخفض إلى رحلة واحدة يوميًا إلى العاصمة الروسية موسكو، بعد تعرض البلاد لانتقادات بأن شركة النقل الوطنية تخرق الحظر المفروض من جانب الاتحاد الأوروبى على الرحلات الجوية إلى روسيا وتستفيد من الحرب فى أوكرانيا.





ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن فوسيتش قوله، إن الخطوط الجوية الصربية ستقلل رحلاتها لتصبح رحلة واحدة فحسب إلى موسكو فى اليوم بعد تعرضها لما وصفته بـ"مطاردة الساحرات" ضد بلاده.

وأعرب الرئيس الصربى عن انزعاجه للضغوط التى تعرضت لها بلاده، مشيرًا إلى أنه تلك الدول التابعة جزئيًا إلى حلف شمال الأطلنطى وجزئيًا إلى أوروبا وجزئيًا إلى آسيا، لم يتعرضوا لمثل تلك الضغوط رغم أن لديهم رحلات جوية إلى موسكو تزيد بمقدار 30 ضعفًا عن صربيا.

ولم يذكر فوسيتش متى سيبدأ تخفيض الرحلات، حيث كانت هناك رحلتان لشركة طيران (إير صربيا) مقررة إلى موسكو اليوم الأحد.

ومنذ بدء العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا قبل أكثر من أسبوعين، ضاعفت شركة (إير صربيا) عدد الرحلات الجوية إلى العاصمة الروسية وقدمت طائرات أكبر لزيادة عدد المقاعد لما أصبح وجهتها الأكثر ربحية.

وعلى الرغم من سعيها رسميًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، رفضت صربيا فرض عقوبات دولية على حليفتها روسيا، الأمر الذى جعل مسئولى الاتحاد الأوروبى يحذرون صربيا مرارًا من أنه سيتعين عليها أن تنحاز إلى السياسات الخارجية للكتلة إذا أرادت الانضمام إليها.