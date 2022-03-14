وزير المالية الروسى: احتياطى رأس المال كاف لضمان عمل البنوك وسط العقوبات

جدة - نرمين السيد - وأوضح سيلوانوف، فى مقابلة نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "بطبيعة الحال، إنه وضع صعب بالنسبة للبنوك. ومع ذلك، فإن مخزون رأس المال، الذى تراكم، يجعل من الممكن اليوم ضمان عمل حتى تلك البنوك التى وقعت تحت أشد العقوبات"، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ جميع المعاملات داخل الدولة بشكل روتينى.
وأضاف أنه "ستكون هناك مشاكل فى العملاء؛ تسويات مع شركاء أجانب. لكننى أعتقد أن منظمات الائتمان ستعيد تنظيم عملها فى هذه الظروف"، منوهًا بأن الحكومة ستساعد البنوك إذا لزم الأمر ومؤكدًا أن الدولة"ستفعل كل ما هو ضرورى لذلك".
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