زلزال بقوة 6,7 درجات يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 6,7 درجات ضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وكان قد أبلغ ل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا شدته 6.8 درجة وقع بالقرب من كيبولاوان باتو في إندونيسيا مساء الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلي). وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا.

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