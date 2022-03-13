نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم والجبن بطريقة سهلة وبسيطة خطوة بخطوة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اللازانيا ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، ومكوناتها شبيهة بمكونات المكرونة بالبشاميل، كما أن طريقة تحضيرها بسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الجهد أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكوارع بالفرن.

مكونات اللازانيا

تتكون هذه الوصفة اللذيذة من مكونات بسيطة وهي كالتالي:

مكونات خلطة اللحم

خمس ملاعق من الزيت.

بصلتين كبار مفرومين.

٧٠٠ جرام من اللحم المفروم.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

وملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكله.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

أربع حبات طماطم مفرومين ناعم.

ملعقتين كبار من صلصة الطماطم.

نصف كوب من الماء.

مكونات البشاميل

ملعقتين كبار من الزبدة.

ثلاث ملاعق كبار من الزيت.

أربع ملاعق من الدقيق.

لتر من الحليب.

ملعقة صغيرة من المرقة البودرة.

رشة من جوزة الطيب.

ملح حسب الرغبة.

رشة فلفل أسود.

المكونات

عبوة من اللازانيا.

مقدار مناسب من الجبنة الموزاريلا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل اللازانيا الإيطالية وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بجلب إناء ونضع فيه الزيت والبصل المفروم ونضعه على النار حتى يتغير لون البصل ويذبل قليلا.

ثم نقوم بإضافة اللحم المفروم للبصل ونقلبهم على النار حتى يتغير لون اللحم.

وبعدما يتغير لون اللحم نضيف إليه جميع البهارات ونقلبهم جيدا مع اللحم لمدة دقيقتين.

ثم بعد ذلك نضيف إليه الطماطم المفروم ونقلب جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.

بعد ذلك نضيف ملعقتين الصلصة ونقلب جيدا جميع المكونات.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة نصف كوب من الماء ونقوم بتغطية الإناء ونتركه على النار لمدة عشر دقائق حتي تتم تسوية خليط اللحم جيدا.

وبعدما تتم تسوية الخليط نتركه جانبا.

ثم نقوم بإعداد البشاميل، فنقوم بوضع الزبدة في إناء على النار ونضيف إليها الزيت ونتركها حتى تذوب.

بعد ذلك بإضافة الدقيق ونقلبه على النار لمدة أربع دقائق.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الحليب والمرقة ونقلب باستمرار حتى يغلي الخليط.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة بقية البهارات ونقلب الخليط حتي يصبح قوام الخليط متوسط الثقل.

بعد ذلك نقوم بجلب صينية مربعة الشكل.

ونضع بداخلها كمية مناسبة من البشاميل ثم كمية مناسبة من اللحم ثم طبقة من شرائح مكرونة اللازانيا.

ونكرر نفس الترتيب ثلاث مرات ثم نضع كمية مناسبة من الجبنة الموزاريلا.

ثم نضع فوق الجبنة طبقتين أخريين.

وبعد ذلك نقوم بصب كمية وفيرة من البشاميل ثم كمية وفيرة من الجبنة الموزاريلا.

ثم ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٧٠ درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين ٣٠ و٤٠ دقيقة.

وتكون النار مشتعلة من الأسفل فقط وفي النهاية نشعلها من الأعلى حتي يتحمر وجه الصينية.

ثم تكون اللازانيا بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها مع العديد من الأطعمة ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

طريقة التحضير

نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بعد خلطهم جيدا بضربهم في الخلاط أو بالهاند بلندر.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للإستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل سلطة الطحينة

تتكون سلطة الطحينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها تؤكل مع العديد من المشويات ومنها فاهيتا الدجاج ومكوناتها كالتالي:

ربع كوب من الطحينة الخام.

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير