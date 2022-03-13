الاتحاد الأوروبى بصدد إقرار عقوبات جديدة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت رئاسة الاتحاد عبر "تويتر إن "المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجى الأوروبى قدمتا مقترحات لفرض عقوبات جديدة على روسيا، تم تطويرها بعد قمة فرساى وبالتشاور مع شركائنا الدوليين".
وأضافت أنه "من المتوقع مراجعتها والموافقة عليها غدا فى لجنة الممثلين الدائمين فى الاتحاد الأوروبى".
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