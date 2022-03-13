زيلينسكى يبحث مع رئيس المجلس الأوروبى زيادة الدعم المالى لبلاده

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تغريدة عبر حسابه الخاص بموقع التغريدات (تويتر) "ناقشنا موضوع زيادة الدعم المالى لأوكرانيا وضغط العقوبات على المعتدى (روسيا). تم إيلاء اهتمام خاص لعملية التفاوض الإضافية بشأن عضوية أوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى".

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