نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط قبول الجامعات السودانية 2021-2022 لدور الثاني الإدارة العامة للقبول admission.gov.sd في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط قبول الجامعات السودانية 2021-2022 الدور الثاني شواغر العام الحكومي والولائي، من أكثر الروابط بحثاً عبر محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، عن فتح باب التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي السودانية الجامعات السودانية لمستوى البكالوريوس والدبلوم التقني، وشددت الوزارة على جميع الطلاب ضرورة تحري الدقة قبل البدء في التسجيل الإلكتروني، والإطلاع على دليل القبول جيداً قبل بداية التقديم الإلكتروني.

وفرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات رابط إلكتروني للتسجيل، حيث يستطيع الطلاب التقديم إلكترونياً بكل سهولة وهم جالسون في أماكنهم، وذلك من خلال رابط admission.gov.sd، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز رابط دليل قبول الجامعات السودانية الدور الثاني 2022-2022.

رابط قبول الجامعات السودانية 2021

ازداد البحث من قبل الطلاب والطالبات داخل السودان عن رابط التسجيل الإلكتروني للجامعات السودانية، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن فتح باب التقديم الإلكتروني لشواغر التعليم العام الحكومي والولائي، وذلك عبر رابط الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات.

الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات

تعد الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات من أهم الإدارات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، وذلك لدورها الكبير في حفظ البيانات الخاصة بالطلاب المقبولين بمؤسسات التعليم العالي، وكذلك توثيق ومعادلة الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي السودانية والأجنبية.

رابط قبول الجامعات السودانية الدور الثاني 2021-2022

يتم التسجيل إلكترونياً من خلال رابط الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات وبعد اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على رابط الإدارة العامة للقبول admission.gov.sd

النقر على أيقونة “للتقديم الإلكتروني أضغط هنا”.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

إدخال رقم الاستمارة الخاصة بالطالب.

اختر طريقة الدفع سواء عبر البنوك أو من خلال الرسائل النصية أو من خلال موقع الإدارة العامة للقبول.

اختر الرغبات حسب الأولوية لك وحسب المجموع ثم انقر على “تسجيل”.

مرفق فيديوا يوضح طريقة التسجيل بالتفصيل.

للإطلاع على دليل القبول يرجى النقر على رابط دليل القبول daleel.admission.gov.sd

ضوابط التقديم لقبول الدور الثاني