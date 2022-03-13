الكرملين يعلن استئناف المفاوضات مع كييف غدا الاثنين

أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن المفاوضات بين موسكو وكييف ستستأنف في الـ14 من فبراير.
ورد بيسكوف على تصريحات مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك التي ذكر فيها أن المفاوضات تجري الآن قائلا: "لا، المفاوضات مقررة غدا".
وكان ممثلو موسكو وكييف أعلنوا سابقا أن الجولة الأخيرة من المفاوضات لم تثمر عن نتائج.
وأعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة الحوار، كما أشارا إلى تحقيق بعض التقدم في على صعيد فتح الممرات الإنسانية، بعد فشل إطلاقها الاثنين الماضي.
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