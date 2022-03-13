قديروف يحذر الأوكرانيين من الانضمام إلى صفوف القوميين

حذر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الأوكرانيين من الانضمام إلى صفوف القوميين، مؤكدا أن ذلك لن يحرف العملية العسكرية الروسية عن مسارها وتحقيق كافة أهدافها في أوكرانيا.

وكتب على "تيليغرام": "أعزائي المدنيين في أوكرانيا، اسمعوا تحذيري.. لا تردوا على دعوات القوميين للانضمام إلى صفوف المتطوعين. لن يغير هذا في نتيجة العملية الروسية، وستصبحون مجرد جنود للقوميين يمكن التخلص منهم".

وأضاف: "أحثكم على الاعتناء بأقاربكم وعوائلكم، لأن الحياة الهادئة ستحل قريبا، ولكي نبنيها بدون قوميين وبانديرا، ستحتاجون إلى زنود رجالنا".

وتابع: "جهاز الأمن الأوكراني يبيع قوائم المتطوعين بفلس واحد"، مرفقا وثيقة بالبريد ضمت قائمة بأسماء المتطوعين من منطقة جيتومير.



وشدد على أن "إدارة جهاز أمن الدولة الأوكراني لا تقلق لسلامة المتطوعين، لكنها تبيع بياناتهم.. لدي قوائم بالمتطوعين في منطقة جيتومير، دونتها إحدى الإدارات القومية وتحتوي على بيانات جوازات السفر والعناوين.. أقترح أن تتعرفوا على جزء صغير من هذه البيانات".

وختم بالقول: القائمة أرسلت إلى حسين مجيدوف قائد كتيبة الجنوب في قوات الشيشان الروسية... اعتنوا بأنفسكم ولا تنخدعوا.