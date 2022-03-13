عودة الكهرباء إلى محطة تشيرنوبيل النووية واستئناف أنظمة التبريد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة الوطنية الأوكرانية للطاقة النووية عن عودة التيار الكهربائى إلى محطة تشيرنوبيل النووية بعد صيانتها على خلفية استهداف الجيش الأوكرانى شبكة تغذيتها بالتيار.





وقالت شركة Energoatom على قناتها عبر "تيليجرام": "أكمل الخبراء الأوكرانيون فى شركة NEC Ukrenergo أعمال إصلاح خط ليس-تشيرنوبيل بقوة 330 كيلو فولت، واستؤنف إمداد الطاقة لمحطة تشيرنوبيل ومدينة سلافوتيتش". وأكد وزير الطاقة الأوكرانى جيرمان جالوشينكو أن أنظمة التبريد للوقود النووى المستهلك فى محطة تشيرنوبيل ستعمل مرة أخرى فى الوضع الطبيعى بعد إعادة التيار الكهربائى إلى المحطة. والأربعاء الماضى، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية هاجمت منشآت شبكة الكهرباء التى توفر الطاقة للمحطة. واتخذ الخبراء الروس إجراءات فورية للتحول إلى مصادر الطاقة الاحتياطية عبر مولدات الديزل.

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