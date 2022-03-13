أوكرانيا: إجلاء أكثر من 140 ألف مدنى من مناطق الصراع

جدة - نرمين السيد - وأضافت فيريشوك، فى تصريح نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد، أن قافلة إنسانية فشلت مرة أخرى فى الوصول إلى مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة بسبب القصف الروسى.

وفى نفس السياق، أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، صباح اليوم عن إجلاء ما يقرب من 125 ألف شخص من مناطق الصراع عبر الممرات الإنسانية الأوكرانية، موضحًا - فى رسالة بالفيديو - أن الأولوية لمدينة ماريوبول، التى يُحاصر فيها 400 ألف شخص ونفد فيها الماء والغذاء.

وذكر أن قافلة إمدادات إنسانية فى طريقها إلى المدينة الساحلية وتبعد عنها 80 كم فقط، ويمكن أن تصل فى غضون ساعتين.