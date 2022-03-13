الجزائر تحظر تصدير مواد غذائية.. تعرف عليها

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، إن الجزائر ستحظر تصدير ما تستورده من مواد غذائية من بينها السكر والزيت ومشتقات القمح.
يشمل القرار كذلك حظر تصدير العجائن والسميد ومنع استيراد اللحوم المجمدة، لتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليا، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية، نقلا عن مجلس الوزراء.
وكان وزير الزراعة الجزائري، محمد عبد الحفيظ هني، قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن لدى الجزائر مخزونا كافيا من الحبوب حتى نهاية العام.
وقال الوزير إن "الجزائر اتخذت كافة احتياطاتها لضمان تغطية السوق الوطنية وتلبية كافة احتياجات المواطنين من الحبوب" مضيفا أنه توجد ضغوط كبيرة في سوق الحبوب العالمية حاليا.
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