حلم يتجدد.. موعد مباراة التعاون والجيش السوري في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة التعاون والجيش السوري ، تُفتتح النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 ، والتي يحمل نادي الهلال السعودي لقبها عن الموسم الماضي، وفي إطار دور الإقصائيات المؤهل إلى دور المجموعات، يستضيف مساء الثلاثاء 15 مارس 2022 ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة السعودية، مواجهة قوية وديربي عربي يجمع فريقي التعاون السعودي والجيش السوري ، يتأهل الفائز فيها مباشرة إلى دور المجموعات.

نبحث خلال السطور القادمة جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار، حول موعد مباراة التعاون والجيش السوري والقنوات الناقلة ، إلى جانب تاريخ مشاركات الناديين في دوري أبطال آسيا ، وكذلك تاريخ مواجهات التعاون والجيش .

مباراة التعاون والجيش السوري

ظهور جديد وحلم يلوح الأفق، بالنسبة لفريقي الجيش السوري والتعاون السعودي ، من أجل تقديم صورة مشرفة للناديين بشكل خاص، وللكرة السعودية والسورية بشكل عام، في البطولة الآسيوية للأندية ، والتي يحمل الهلال السعودي لقبها من الموسم الماضي.

تأتي مشاركة التعاون في البطولة، بديلًا عن مواطنه الاتحاد، بحكم احتلال الذئاب المركز الرابع في جدول الدوري السعودي الموسم الماضي، وبعد استبعاد الإتي من المسابقة، لعدم حصوله على الرخصة الآسيوية.

فيما يشارك الجيش السوري في دوري أبطال آسيا ، بعد احتلاله وصافة الدوري السوري في الموسم المنصرم.

وسيتأهل الفائز من مباراة التعاون والجيش مباشرة إلى المجموعة الرابعة، والتي تضم أندية سباهان اصفهان الإيراني والدحيل القطري ، إضافة إلى باختاكور الأوزبكي.

إليكم مجموعات دوري أبطال آسيا 2022 فيما يلي:

نادي التعاون السعودي

مع أصحاب الأرض والجمهور نادي التعاون السعودي ، نبدأ تغطيتنا، والذي يخوض يوم الثلاثاء، أول مشاركاته في بطولة دوري أبطال آسيا ، بعد غياب منذ النسخة قبل الماضية.

وكما أسلفنا، فقد تمكن سكري القصيم من تسجيل حضوره مجددًا في البطولة الآسيوية، عقب استبعاد النصر والاتحاد من المسابقة بسبب البطولة الآسيوية.

وتمكن التعاون من احتلال المركز الرابع في جدول الدوري السعودي الموسم الماضي، برصيد 47 نقطة وصافي (12) هدفًا، بفارق 14 نقطة عن الهلال البطل.

أما في الموسم الحالي، فالذئاب يحتلون موقعًا خطيرًا في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، حيث يحتل المركز الـ12 برصيد 25 نقطة وصافي (-3) هدف، بفارق نقطة وحيدة عن الاتفاق أول فرق مؤخرة الترتيب.

كانت آخر مواجهات الفريق القصيمي في دوري المحترفين السعودي ، متمثلة في مباراة التعاون والفيصلي ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي المثير.

على الصعيد المحلي أيضًا، ودع التعاون مسابقة كأس خادم الحرمين، بعد خسارة دراماتيكية أمام الاتحاد في دور ربع النهائي.

تاريخيًا، شارك التعاون في دوري أبطال آسيا ، مرتين من قبل.

الأولى كانت في نسخة 2017، والتي توج فريق اوراوا ريد دياموندز الياباني بلقبها، حيث ودع المنافسة من دور المجموعات.

أما الثانية، فكانت في نسخة 2020، وودعها من دور الـ16، بعد الخسارة أمام مواطنه النصر.

نادي الجيش السوري

على الجهة المقابلة، يخوض نادي الجيش السوري غمار المسابقة الأعرق في القارة الصفراء ، وعينه على الذهاب بعيدًا في الموسم 41 من دوري أبطال آسيا .

وكما أسلفنا، يشارك الزعيم في منافسات البطولة الآسيوية للأندية ، رغم احتلاله وصافة ترتيب الدوري السوري الموسم الماضي، خلف فريق تشرين بطل المسابقة المحلية.

يأتي هذا بتكليف من الاتحاد السوري لكرة القدم ، باعتماد مشاركة 3 أندية في المسابقات الآسيوية.

بحيث يشارك الجيش في الملحق المؤهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا ، فيما يلعب تشرين والجبلة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا .

على الصعيد المحلي، يحتل نادي الجيش السوري حاليًا، المركز الرابع في جدول الدوري المحلي، برصيد 26 نقطة وصافي (7) أهداف، بفارق 15 نقطة عن الوثبة المتصدر.

غير أن للجيش مباراة مؤجلة مع الحرجلة من 11 مارس الجاري، ستُلعب يوم 29 من الشهر نفسه.

وعلى صعيد كأس الجمهورية العربية السورية ، فقد بلغ الفريق دور ربع النهائي، بعد تخطيه نادي الشرطة برباعية نظيفة في دور الـ16.

تاريخيًا، شارك الفريق السوري مرة واحدة في دوري أبطال آسيا عام 2005 ، والتي توج الاتحاد السعودي بلقبها.

حيث ودع الزعيم المنافسة من دور المجموعات، إثر تذيله ترتيب المجموعة الرابعة التي ضمت أندية الأهلي السعودي وباختاكور الأوزبكي إضافة إلى الزوراء العراقي.

تاريخ مواجهات التعاون والجيش السوري

على صعيد المواجهات بين فريقا التعاون والجيش السوري ، فلم يسبق للناديين أن التقيا بشكل مباشر من قبل في أي مسابقة، في إطار متابعتنا في “ثقفني”.

غير أنه يمكن الاستعاضة عن ذلك، بـ تاريخ المواجهات السعودية والسورية ، حيث جمعت المنتخبين 19 مواجهة.

تنوعت المواجهات السورية السعودية ما بين دورة الألعاب العربية و دورة الألعاب الآسيوية ، إضافة إلى تصفيات كأس العالم و كأس الأمم الآسيوية ، و كأس العرب ، إلى جانب عددٍ من المواجهات الودية الأخرى.

فازت السعودية في 10 مباريات، بينما حققت سوريا الفوز في لقاءين فقط، وحسم التعادل نتيجة 7 مواجهات جمعت الجانبين.

على صعيد الأهداف في مواجهات السعودية أمام سوريا ، فقد أحرز الأخضر 32 هدفًا، فيما سجل نسور قاسيون 17 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات السعودية وسوريا ، فكانت فوز الصقور السعودية بنتيجة (5-4).

تحقق ذلك في لقاء الذهاب من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 1990 .

أما عن أكبر نتيجة حققتها سوريا ضد السعودية ، فلم تزد عن نتيجة (2-1) في انتصاري الفريق السوري.

جاء هذا أولًا في في ذهاب دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 1978 ، وأخيرًا في دور المجموعات من كأس آسيا 2011 .

يُذكر أن السعودية شاركت مؤخرًا في كأس العرب 2021 ، غير أنها ودعت المنافسات من دور المجموعات، بعد الخسارة أمام الأردن والمغرب ، والتعادل مع فلسطين .

كما شارك سوريا أيضًا في النسخة الأخيرة من كأس العرب التي احتضنتها قطر وتوج بها المنتخب الجزائري على حساب شقيقه التونسي .

حيث ودع نسور قاسيون المنافسة من دور المجموعات أيضًا، بعد فوز على تونس ، وخسارتين أمام الإمارات وموريتانيا .

موعد مباراة التعاون والجيش السوري والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة القمة السعودية السورية الهامة، مساء الثلاثاء، في تمام السابعة إلا عشر دقائق ( 6:50 م ) بتوقيت السعودية، السادسة إلا عشر دقائق ( 5:50 م ) بتوقيت مصر وسوريا، الرابعة إلا عشر دقائق ( 3:50 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة التعاون والجيش السوري ، فلم يكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ( AFC ) عن القيادة التحكيمية للقاء.

ستقوم قنوات SSC الرياضية السعودية ( الناقل لمباريات دوري أبطال آسيا ) بتغطية أحداث اللقاء، ووفق مصادر تابعتها “ثقفني”، ستكون القناة الناقلة للحدث هي SSC1 .

وبشأن معلق مباراة التعاون والجيش والسوري ، فلم تُفصح شركة الرياضة السعودية بعد عن المعلق الرياضي للقمة السورية السعودية .

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار، حول موعد مباراة التعاون والجيش السوري والقنوات الناقلة ، فضلًا عن تاريخ مشاركات الناديين في دوري أبطال آسيا ، وتاريخ لقاءات التعاون والجيش السوري .