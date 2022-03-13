نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج الطلاب بمنصة نور وتوكلنا إلكترونيًا في المقال التالي
الاستعلام عن نتائج الطلاب إلكترونيًا، حيث يسعى الكثير من طلاب المملكة العربية السُّعُودية من الذكور والإناث للاستعلام عن تفاصيل الدرجات الخاصة بالمواد الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1443، وفد وفرت وزارة التعليم في المملكة العربية السُّعُودية خدمة الاستعلام عن النتائج دون الذَّهاب للمقر الدراسي من خلال منصة نور التعليمية التي تضمن عدة خِدْمَات تعليمية تخص الطالب، بالإضافة إلى تمكين أولياء الأمور من الاستعلام عن النتائج الخاصة بذويهم من خلال حساب ولي الأمر والتعرف على التقييم الدراسي طوال العام الدراسي، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب إلكترونيًا.
الاستعلام عن نتائج الطلاب إلكترونيًا
يمكن التعرف على نتائج الطلاب برقم الهُوِيَّة الوطنية لجميع المراحل الدراسية بالمملكة بداية من الابتدائية والإعدادية وحتي الثانوية، على أن يتم الاطلاع على النتيجة عبر منصة نور، التي تم تطوير خدماتها وإتاحة الكثير من الخِدْمَات، ولا سيما نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني 1443:
- يجب الدخول إلى رابط الاطلاع عن النتيجة التالي: منصة نور.
- تسجيل رَقَم الهُوِيَّة الشخصية وكذلك كلمة السر عبر حساب ولي الأمر أو حساب الطالب.
- إدخال رمز التحقق المرئي الموضح في الصورة.
- الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- ثم التوجه لتحديد الصف الدراسي الخاص بالطلاب والضغط مباشرة على تبويب بحث.
- ثم اختيار صفحة معلومات الطالب.
- الضغط على خدمة الإشعارات التي تتعلق بنتيجة الطالب.
- سوف تظهر النتيجة المسجلة للطالب للفصل الدراسي الثاني الذي يرغب المستخدم في الاستعلام عنه، ويمكن أيضاً أن يتم طباعة النتيجة من المنصة.
طريقة معرفة نتيجة الطالب من توكلنا
يتوفر الحصول على تفاصيل النتيجة الدراسية للطلاب في المملكة العربية السُّعُودية من خلال الخطوات الأتية:
- يجب الدخول إلى تطبيق توكلنا من الجوال.
- يجب اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختيار خانة الخِدْمَات المتوفرة في التطبيق.
- ثم اختيار تبويب “النتائج الدراسية”.
- ثم تفعيل خدمة التنبيه الخاصة بإشعارات النتائج.
- وفور ظهور النتيجة تقوم منصة توكلنا بإخطار صاحب الحساب بتفاصيل النتيجة التي تخص الطالب أو الطالبة، ويمكن أن يتم الحصول على نسخة من النتيجة وحفظها على الجوال الشخصي لكل مستعلم.
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