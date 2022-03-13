تطبيق واتساب يوضح أن الدردشات مشفرة بين الطرفين بمؤشر جديد على تلك الهواتف

يختبر خلال هذه الفترة تطبيق واتساب WhatsApp تغيراً جديداً سوف يظهر مع مستخدمي التطبيق على أجهزة أيفون، حيث يوفر التغير الجديد للأشخاص علامة مرئية تؤكد لهم أن محادثاتهم مشفرة من طرف إلى طرف، وذلك من أجل زيادة الخصوصية واطمئنان مستخدمي التطبيق خلال الفترة القادمة خوفاً على محادثاتهم، مؤكداً لهم عدم اختراقها وأنها مشفرة بين الطرفين، حيث يحرص التطبيق على إرضاء جميع مستخدميه خلال الفترة القادمة، وجذب العديد من العملاء الجديد إلى تطبيق الدردشة الأشهر عالمياً.

مؤشر جديد في تطبيق واتساب يوضح أن الدرشة مشفرة

ومن جانبه أشار موقع “imore” أن التطبيق طرح تحديث جديد للاختبار خلال المرحلة الحالية، وأنه يحمل رقم الإصدار التالي 22.6.0.74، مؤكداً أنه تغير أو تحديث بسيط، ولكنه صمم في التحديث الجديد على تذكير المستخدمين بانه لا يمكن لأي شخص مهما كان الإطلاع على محادثاتهم، بما في ذلك الشركة المالكة للتطبيق، وكشف عن عدد من المؤشرات الهامة التي توضح على أن الدردشات مشفرة من طرف إلى آخر، والتي أكد عليها بعض المواقع التقنية المتخصصة خلال الفترة القليلة الماضية.

أكد موقع “WABetaInfo” المتخصص في تتبع أخبار تطبيق واتساب، على أن خدمة الدردشة الاجتماعية الشهيرة تخطط مؤشرات شاملة لخاصية الخصوصية “تشفير المحادثات” من طرف إلى آخر، وذلك من خلال وضع رسالة معلومات أسفل الدردشات من خلال تحديث مستقبلي للإصدار التجريبي التي تقوم به حالياً على هواتف أيفون الشهيرة وكذلك أجهزة سطح المكتب WhatsApp Desktop، حيث أكد موقع الويب المستقل في عرض العديد من أخبار التحديثات الخاصة بتطبيق WhatsApp، أنه لا يوجد جدول زمني لموعد ظهور التغيرات على إصدارات أندرويد، مؤكداً أن التغير بسيط لا يؤثر على طريقة استخدام التطبيق مع معظم المستخدمين.

وأضاف “WABetaInfo” أن التحديث الجديد للتطبيق هو بمثابة تذكير للمستخدمين المتخوفين من اختراق المحادثات الخاصة بهم، ولا سيما بعد تخويف البعض منهم بان الحكومات تقوم بمراقبة تلك المحادثات، وأكدت لهم أن المحادثات آمنة، ولا يمكن لطرف ثالث الوصول إليها، مما يزيد من طمأنينة جميع مستخدمي التطبيق خلال الفترة القادمة بعد الحصول على التحديث المشار إليه في هذا المقال.