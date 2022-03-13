نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر التحديثات أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية لشهر مارس 2022 ارامكو اليوم الاحد 13/3/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الملايين من المواطنين في المملكة العربية السعودية ينتظرون أن تعلن أرامكو عن أسعار المنتجات البترولية وخاصة البنزين لشهر مارس 2022 بعد أن أعلنت الشركة أن الأسعار في مارس ستكون أعلى من فبراير 2022 بسبب إلى تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وتأثيره على ارتفاع أسعار البنزين بعد فرض رسوم إضافية، وفي هذا المقال سنزودكم بجميع أسعار البنزين الحالية لشهر مارس في المملكة العربية السعودية.

أسعار البنزين الجديدة لشهر مارس 2022

يبحث الكثير من الناس عن سيارات بسبب ارتفاع أسعار الوقود في المملكة العربية السعودية لشهر مارس، نتيجة ارتفاع الأسعار والحرب بين روسيا وكوريا الشمالية والتي تسببت في جميع أسعار الوقود وأسعار النفط و منتجات الطاقة بشكل عام إلى الارتفاع بشكل كبير بما في ذلك سعر الوقود في المملكة الذي ارتفع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، ويستغل بعض التجار فرصة المبالغة ويتقاضون أكثر من السعر الأصلي والبنزين من أهم المتطلبات التي يجب على جميع المواطنين استيفاؤها في هذا الوقتاملأ سيارتك بالبنزين ووفر المال الذي تنفقه على المواد الأخرى المستخدمة في الحياة اليومية.

آخر التحديثات على أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية لشهر مارس

سنلقي نظرة على آخر التحديثات على أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية لشهر مارس، والتي تم الإعلان عنها مساء الجمعة ، الموافق للتقويم الميلادي في العاشر من مارس 2022 على مستوى جميع المنتجات البترولية المتوفرة في الداخلية لمحطات الخدمة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية على مستوى 91 و95 أو البنزين أو البترول أو الكيروسين على النحو التالي: –

حديد سعر بنزين 91: 2.18 ريال سعودي

بينما تم تحديد سعر بنزين 95: 2.33 ريال سعودي

تحديد سعر الديزل: 0.63 ريال سعودي

تحديد سعر غاز البترول المسال: 0.75 ريال سعودي

سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي

سيتم تطبيق جميع هذه الأسعار وفقًا للوائح التي أعلنتها وزارة البترول في المملكة العربية السعودية من 10 مارس إلى 10 أبريل وأكدت وزارة التجارة أن شرطة أرامكو ستطبق جميع العقوبات ابتداء من الشهر الجاري وتتمثل استراتيجية أرامكو السعودية في تزويد المستهلكين بمجموعة جديدة من خدمات السيارات وزيوت التشحيم ذات العلامات التجارية كجزء من التزام الشركة بتنويع محفظتها.