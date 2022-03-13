شروط وخطوات التقديم على امن الحج والعمرة نساء 1443 والتي تأتي بالتعاون مع وزارة الداخلية الخاصة باللشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية، رابط تسجيل للراغبين في التقدم للوظائف الأمنية للحج والعمرة في عام 1443 هـ، بناءً على مجموعة من المعايير والشروط، سنتعرف أكثر على الشروط والخطوات التي يجب اتخاذها لضمان سلامة الحج والعمرة، حيث أن القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، مقرها الرئيسي في مكة المكرمة، وتتكون الوحدة من 95000 شخص من مختلف الإدارات داخل الوزارة، حيث تم تشكيل قوات خاصة لأمن الحج والعمرة. في أكتوبر 2013.

شروط التقديم على امن الحج والعمرة نساء 1443

وضعت وزارة الداخلية السعودية مجموعة من المتطلبات للمرشحين المتقدمين لشغل منصب عضو في القوات الخاصة للحج وأمن عمر برتبة مجندة. فيما يلي شروط القبول:

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الأصل أي نشأت في المملكة العربية السعودية باستثناء من نشأ مع والدهم خلال مسيرته في السلك الدبلوماسي.

أن يكون طالب الوظيفة حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل أو خارج الجمهورية العربية السعودية.

الذين لديهم مؤهلات أعلى مؤهلون للتقدم لهذه الوظائف.

يجب على الحاصلين على دبلوم علمي من خارج المملكة إبراز شهادة معادلة من وزارة التربية والتعليم.

يجب أن يكون الطالب حسن التصرف.

يجب ألا يكون مقدم الطلب مذنبًا بارتكاب أي جرائم ضد الشرف أو الأمانة.

يجب ألا يكون المرشح قد سبق تعيينه في منصب عسكري.

لأي سبب من الأسباب، لا يمكن أن يكون المرشح حاصلاً على ترخيص من أحد المعاهد أو المراكز العسكرية.

يجب ألا يكون المرشح موظفًا لدى أي جهة حكومية في المملكة العربية السعودية.

ألا يكون الطالب متزوجاً من غير سعودي.

يجب أن يجتاز المرشح المقابلة الشخصية.

أن يجتاز اختبارات القبول المتقدمة.

خطوات التقديم على امن الحج والعمرة نساء 1443

يتم تطبيق وظائف القطاع العام في قوات الأمن الخاصة بالحج والعمرة ، وكذلك وظيفة مجندة للنساء ، من خلال منصة التوظيف أبشر التي تديرها وزارة الداخلية السعودية. البيانات الرسمية مطلوبة حتى لا يتم استبعاد المرشح إذا كانت البيانات مفقودة. ستوجهك الخطوات التالية خلال عملية التقديم على وظائف الحج وضمان العمر للمرأة عام 1443: