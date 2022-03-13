رابط خدمة طلب تقرير مقيم عبر منصة أبشر طبقًا للمديرية العامة للجوازات السعودية 2022

خدمة طلب تقرير مقيم كشفت عنها اليوم الأحد 13 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1443هـ المديرية العامة للجوازات السعودية من خلال تغريدة عبر منصة التواصل الإجتماعي تويتر أوضحت فيها دور خدمة طلب تقرير مقيم عبر منصة أبشر الإلكترونية فتقرير مقيم بإمكان المسؤول عن أحد العمالة إصداره فهو تقرير يتضمن كافة المعلومات من البيانات الشخصية الأساسية كذلك معلومات عن الجواز والتأشيرة الخاصة بالمقيم، كما ذكرت الجوازات أن تقرير مقيم ممكن إضافة معلومات عن أفراد الأسرة لتقديمه إلى الجهات الرسمية.

متطلبات إصدار خدمة طلب تقرير مقيم عبر أبشر جوازات 2022

في نفس السياق السابق ذكره فلإصدار طلب تقرير مقيم من خلال منصة أبشر الإلكترونية وفق ما أعلنته الجوازات السعودية لابد من توافر الشرط التالي ذكرها بالترتيب:

أولًا شرط سداد رسوم تجديد الإقامة لراغب إصدار تقرير مقيم وكذلك سداد رسوم مخالفة التأخير في حال وجودها.

كذلك شرط سداد كافة المخالفات المرورية المسجلة على العامل المراد إصدار طلب تقرير مقيم له.

أيضًا لابد من أن تكون صلاحية جواز سفر العامل وقت التجديد سارية.

كما يجب وجود بصمة وصورة للعامل بنظام الجوازات وأيضًا وجود بصمة وصورة منها لفرد الأسرة الذي تجاوز 15عام.

شرط أن يكون العامل متواجد بالفعل على أراضي المملكة العربية السعودية.

في النهاية يجب ألا يكون العامل تم تسجيله كمتغيب عن العمل.

رابط تجديد إقامة برقم الهوية الوطنية 2022 الجوازات السعودية

كذلك لراغبي تجديد إقامة عامل برقم الهوية الوطنية 2022 بإمكنهم اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا قم بالولوج إلى منصة أبشر أفراد باسم المستخدم أو رقم الهوية وقم بكتابة كلمة المرور. يلي ذلك انتظار الرسالة النصية التي ستصل إلى جوالك من خلال أبشر. أيضًا سيتم تحويلك على الصفحة الرئيسية لخدمات أبشر. كذلك قم بالنقر على الخدمات الإلكترونية ومن ثم النقر على أيقونة خدمات المكفولين. قم باختيار خانة الإقامة من القائمة الظاهرة أمامك على الشاشة. أيضًا قم بالضغط على أيقونة التالي بعد قراءة كافة التعليمات. في هذه الخطوة يجب اختيار العامل المراد تجديد إقامته. في النهاية قم بتحديد المدة وأكد البيانات وقم بتجديد الإقامة.

خطوات إصدار وتجديد جواز السفر 1443 لمن دون 15 عام

في الختام فقد أعلنت الجوازات السعودية في وقت سابق عن كيفية إصدار وتجديد جواز السفر السعودي لمن دون 15 عام من خلال أبشر بالخطوات التالية: