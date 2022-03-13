العراق يستدعى السفير الإيرانى ببغداد ويسلمه مذكرة احتجاج على خلفية استهداف

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - فى بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن الوزارة استدعت السفير إيرج، وأبلغته احتجاج الحكومة العراقية على خلفية استهداف أربيل بالصواريخ. وكانت محافظة أربيل العراقية قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، سقوط عدة صواريخ على مدينة أربيل، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح.

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