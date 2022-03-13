الكرملين: استئناف المحادثات الروسية- الأوكرانية غدا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أجاب بيسكوف على سؤال حول ما إذا كانت المعلومات صحيحة أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا جارية الآن، قال بيسكوف: "كلا، من المقرر قد المحادثات غدا".
وأشار بيسكوف إلى أن المحادثات غدا ستكون "عبر تقنية الفيديو".
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