الكرملين: استئناف المحادثات الروسية- الأوكرانية غدا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أجاب بيسكوف على سؤال حول ما إذا كانت المعلومات صحيحة أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا جارية الآن، قال بيسكوف: "كلا، من المقرر قد المحادثات غدا".

وأشار بيسكوف إلى أن المحادثات غدا ستكون "عبر تقنية الفيديو".