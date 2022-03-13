العقوبات تمتد إلى العلماء الروس.. ما القصة؟

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن مؤسسة علمية في المملكة المتحدة علّقت مدفوعات منح لمشاريع علماء من روسيا.

وأوضحت الصحيفة أن مؤسسة الأبحاث والابتكار في المملكة المتحدة أوقفت مدفوعات المنح للمشاريع المرتبطة بالعلماء الروس.

وجاء القرار من قبل وكالة التمويل الحكومية للبحث في جامعات المملكة المتحدة.

وذكرت المؤسسة، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "بينما ننتظر المشورة من الحكومة البريطانية، فإننا سنوقف مؤقتا جميع مدفوعات المنح مع الشركاء الروس".

وأبرزت "فاينانشيال تايمز" أن هذا التحرك سيؤثر على نحو 50 منحة لمشاريع في جامعات بريطانية، بقيمة إجمالية تصل إلى عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

وتابعت: "جاء هذا القرار في أعقاب مشاورات غير رسمية مع الحكومة حول تأثير العقوبات المتعلقة بروسيا على المشاريع البحثية".

هذا ومن المتوقع أن تصدر وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، الأسبوع المقبل، المزيد من الإرشادات الرسمية للجامعات البريطانية التي تعمل مع العلماء في روسيا.