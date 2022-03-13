روسيا تعلن حصيلة الخسائر العسكرية الأوكرانية

روسيا تعلن حصيلة الخسائر العسكرية الأوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أفضت حتى يومها الـ18 إلى إخراج 3687 منشأة عسكرية أوكرانية من الخدمة وتدمير نحو 100 طائرة و128 مسيرة.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم الوزارة ايغور كوناشينكوف في مؤتمر صحفي، قوله: إن حصيلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أفضت حتى يومها الـ18 إلى إخراج 3687 منشأة عسكرية أوكرانية من الخدمة وتدمير نحو 100 طائرة و128 مسيرة.

وأضاف: إنه تم منذ بدء العملية العسكرية تدمير 1194 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى و121 نظام إطلاق صواريخ متعدد و443 مدفعاً ميدانياً ومدافع هاون و991 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

وتابع: إن وحدات القوات المسلحة الروسية تقدمت لمسافة تصل إلى 14 كيلومتراً في يوم واحد حيث تمت السيطرة على المناطق الجنوبية من مناطق بلاغوداتنوي وفلاديميروفكا وبافلوفكا ونيكولسكوى السكنية.

وأكد أن قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تمكنت من السيطرة الكاملة على منطقة بوروفسكوي وتحصنت في المناطق الشمالية من مدينة بوباسنايا وفي سيفيرودونتسك قامت الوحدات بإغلاق الأجزاء الشرقية والجنوبية من المدينة.

وقال كوناشينكوف: إن القوات المسلحة الروسية حررت نحو300 مواطن احتجزهم متطرفون من الكتيبة الأوكرانية (ايدار) في دير القديس نيكولاس وفاسيليفسكي الأرثوذكسي بقرية نيكولسكوي كرهائن وتم القضاء على بعض المتطرفين القوميين ولاذ الباقون بالفرار.

كما أكد المتحدث الروسي، أن القوات الجوفضائية الروسية أسقطت قاذفة أوكرانية من طراز سو24 وطائرتين مسيرتين بالقرب من بلدة لوبيموفكا في مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا.

الجدير ذكره أن الجيش الروسي يواصل تقدمه على محاور عدة في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا التي دخلت يومها الـ18 والهادفة لحماية أمن روسيا القومي وحماية سكان دونباس وتحييد أوكرانيا ونزع سلاحها.