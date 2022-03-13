دعم مالي من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد كيفية التواصل وتقديم طلب إلكترونيًا 1443

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دعم مالي من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد كيفية التواصل يبحث المواطنين السعوديين عن طريقة الحصول والاستفادة من خدمة دعم المحتاجين من الأمير عبد العزيز بن فهد، حيث تعد مؤسسة الأمير عبد العزيز الخيرية هي إحدى المؤسسات في المملكة العربية السعودية والتي هدفها مساعدة الأشخاص الغير قادرين أو الذين يعانون من حالة تعسّر من الناحية المادية، حيث تعمل المؤسسة على توفير مساعدات مالية وخدمات سداد ديون المتعثرين والكثير من الخدمات التي سنقدمها لكم ونوضحها في مقالنا اليوم. طريقة طلب دعم مادي من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد إلكترونيًا يجب أولًا أن تقود بالدخول على رابط المنصفة الإلكترونية التابعة لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية.

بن فهد الخيرية. منها قم بالنقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” سيتم نقلك في صفحة يمكنك من خلالها طلب المساعدة وتحديد نوع المساعدة التي تحتاج إليها.

بعد ذلك قم بالنقر على “الاستمارة الإلكترونية وقم بملئها كاملة بدقة وصورة صحيحة منعًا لحدوث أي خطأ.

يتم مراجعة بياناتك فور كتابتك وتزويد الموقع بها وخاصة رقم الهوية الوطنية الشخصية ورقم الهاتف المحمول وعنوان السكن.

انقر أخيرًا على زر “إرسال”. الخدمات المقدمة من مؤسسة الأمير عبد العزيز الإنسانية تقوم مؤسسة الأمير عبد العزيز الإنسانية بتقديم بعض الخدمات المادية والمساعدات التي تتمثل فيما يلي: – تعمل على تقديم مسكن خاص بالأشخاص التي ليس لديها أي مأوى وهي في حاجة شديدة لملجأ لها ولأسرتها.

سداد ديون الغارمين والغارمات من المواطنين السعوديين الذين يعانون من سوء الحالة المادية.

النساء المطلقة والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة.

فك أسر الأسر السعودية الفقيرة وسداد ديونهم. طرق التواصل مع مكتب الأمير عبد العزيز بن فهد عنوان المؤسسة الرسمي هو 38 المراجعات – 6600 الروضة – نهضة المعرفة – مدينة جدة – المملكة العربية السعودية.

رقم هاتف المؤسسة المباشر هو 485232658966 من أي خط أرضي أو محمول من داخل المملكة العربية السعودية أو على 920030003 من خارجها.

أو التواصل عبر برنامج الواتس آب على رقم 8004000000 من أي رقم من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

ومن خلال رابط الحساب الرسمي للمؤسسة والأمير على موقع تويتر من خلال الرابط التالي . عمر شويل - جدة دعم مالي من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد كيفية التواصل وتقديم طلب إلكترونيًا 1443 - ثقفني

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