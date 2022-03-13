نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الأراضي البيضاء بالسعودية وكيفية سدادها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعرف مفهوم الأراضي البيضاء على إنها الأراضي المخصصة للبناء عليها سواء بغرض السكن أو التجارة وذلك في حدود النطاق العمراني للدولة، وقد تم تخصيص برنامج رسوم الأراضي البيضاء لمعرفة قيمة وموعد الرسوم المفروضة على المالكين.

برنامج رسوم الأراضي البيضاء

هو برنامج تسجيل الأراضي في البوابة الإلكترونية في تاريخ محدد ونطاق عمراني محدد أيضًا بناء على قرارات ” وليد العبيد لله” المدير العام للبرنامج في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث شدد البرنامج على الالتزام بالقوانين وسداد الرسوم المفروضة على الأراضي المملوكة لشخص واحد أو صك واحد ويندرج تحته أكثر من مالك حيث يتم سداد قيمة المديونية بناء على حصة كل شريك ، كما يتيح البرنامج إمكانية تطوير الأراضي من خلال إجراء عقود شراكة لتقديم العون والدعم والمساعدة المالية.

أهداف نظام رسوم الأراضي البيضاء

يسعى برنامج الأراضي البيضاء إلى تحقيق ما يلي:

تعزيز التنافس الحر والتصدي لنظام الاحتكار.

أتاحه الأراضي السكنية لجميع المواطنين بأسعار مناسبة للدخل.

زيادة معدل الأراضي المعروضة للبيع بما يحقق التكافؤ بين طرفي المعادلة من ناحية العرض والطلب.

بدء تطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء

جاء بيان رسمي مؤكد على تطبيق رسوم المرحلة الثانية في مدينة الرياض وذلك بدء من منتصف شهر ديسمبر الماضي، أي لم يتبقى سوى ثلاث شهور فقط على انتهاء مدة التسجيل، حيث تم القيام بإجراء دراسات سكنية واقتصادية من قِبل الجهات المتخصصة في مدينة الرياض، وتم الإعلان على أن تلك المرحلة ستتضمن ١٤٠ حي سكني بداخل مدينة الرياض، وستشمل المرحلة الثانية الأراضي التي تبلغ مساحتها ١٠ آلاف متر مربع أو أكثر وتكون تابعة لمالك واحد أو عدة ملاك وذلك ضمن النطاق والعمراني الذي تم تحديده.

ومن الجدير بالذكر أن تم صرف أكثر من ٢ مليار ريال خلال المرحلة الأولى من البرنامج وذلك بهدف تطوير البنية التحتية وتدعيم الخدمات في أكثر من ٨٠ مشروع سكني داخل الرياض.

تقديم طلبات الاعتراض على رسوم الأراضي البيضاء

من حق أي شخص فرضت عليه الغرامة أن يقدم طلب اعتراض إلى اللجنة، وذلك في مدة أقصاها شهرين من تاريخ إبلاغه بقيمة الغرامة الواقعة عليه.