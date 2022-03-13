الإدارة العامة للمرور تكشف عن طريقة حجز موعد لتعليم القيادة عبر منصة أبشر الالكترونية

الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية أشارت اليوم الأحد الموافق 13 من مارس 2022 ميلادية عن الخطوات التي يجب اتباعها من قبل الراغبين في تعلم القيادة داخل أراضي المملكة عبر منصة أبشر الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

الإدارة العامة للمرور السعودي

من خلال المقال يمكنك التعرف علي رخصة القيادة للنساء، وقد قامت إدارة المرور السعودي بالإشارة علي الصفحة الرسمية الخاصة بها علي موقع التواصل تويتر قائلة ” تسهيلاً علي الراغبين في حجز موعد لتعليم القيادة، عبر منصة أبشر الالكترونية التي تمكنك من إتمام الحجز في المدارس الالكترونية بخطوات بسطة وسريعة دون الحاجة إلي تضييع الوقت والمجهود “، كما أشارت إدارة المرور إلي أن الراغبين في تعلم القيادة من الرجال أو النساء يمكنهم الدخول علي صفحة أبشر الرسمية التابعة لوزارة الداخلية السعودية واتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع التواصل الاجتماعي جوجل للبحث علي موقع أبشر الالكتروني.

بعد تسجيل الاسم وكلمة المرور سوف يتم الضغط علي أيقونة المواعيد.

يتم الضغط علي أيقونة المرور.

سوف تظهر أمامك صفحة جديدة بها أيقونة حجز موعد جديد”.

يقوم الراغب في تعلم القيادة باختيار وتحديد الميعاد الذي يتناسب معه.

اختيار التدريب في مدارس تعليم القيادة.

الإدارة العامة للمرور وإذن إصلاح المركبات

من خلال المقال يمكنك معرفة رقم المرور الموحد ، قد قامت إدارة المرور السعودي في الفترة السابقة من العمل علي تجديد خطوات استخراج إذن لإصلاح المركبات من خلال منصة أبشر الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية، وبهذا الإجراء فلا داعي أن يقوم المواطن مراجعة إذن إصلاح المركبة الخاصة به من إدارات المرور المختلفة، وقد قالت إدارة المرور علي الحساب الرسمي لها علي تويتر، رداً علي استفسار بهذا الشأن ” أنه يمكن استخراج إذن أصلاح المركبات عبر منصة أبشر دون الحاجة الي مراجعة إدارات المرور”.

أما عن الخطوات التي يجب اتباعها ليتمكن المواطن من استخراج إذن لإصلاح المركبة فهي كالتالي: