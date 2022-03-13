نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاحً رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الأقسام في المقال التالي
متاحً رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الأقسام نستعرضها الان مع تفعيل امكانية الاستعلام عن تلك النتائج بشكل مؤخر على شكل ملفات PDF بعد ان تم الكشف مؤخراً عن معدلات القبول الموازي وشروط القبول الموازي على مستوى جميع المحافظات العراقية، عليه نوافيكم مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين
رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
تم بشكل مؤخر الاشارة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي سيجري أعمال تحميلها ورفعها على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية هذا مانجحت فيه بالفعل وزارة التربية والتعليم العراقية على إتمامه، حيث قد تم استخدام منصة وزارة التربية والتعليم العراقية لتلك المهمة بعد الانتهاء من عمليات رصد طلبات المتقدمين على القبول الموازي على ان يتم التأكيد على ان نتائج القبول الموازي قد تم الاعلان عنها بعد قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة على مستوى الكليات الطبية او الهندسة او العلوم على ان نستعرض نتابع مع حضراتكم الان على نحو الفقرة التالية طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
نستعرض نتابع مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين بعدما فعلت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط استخراج تلك النتائج عبر موقع الوزارة الرسمي على نحو خطوات جاءت بالشكل التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار أيقونة خدمات التعليم
- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي والبدء فى إجراء الاستعلام عن تلك النتائج بواسطة إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني
- النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج على الفور
- على ان يصبح بإمكانكم مشاركتنا بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج على ان نوافيكم على الفور بتلك النتائج التي قد تم الإعلان عنها مؤخراً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا على شكل ملفات PDF فى جميع المحافظات العراقية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متاحً رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الأقسام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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