متاحً رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الأقسام نستعرضها الان مع تفعيل امكانية الاستعلام عن تلك النتائج بشكل مؤخر على شكل ملفات PDF بعد ان تم الكشف مؤخراً عن معدلات القبول الموازي وشروط القبول الموازي على مستوى جميع المحافظات العراقية، عليه نوافيكم مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تم بشكل مؤخر الاشارة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي سيجري أعمال تحميلها ورفعها على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية هذا مانجحت فيه بالفعل وزارة التربية والتعليم العراقية على إتمامه، حيث قد تم استخدام منصة وزارة التربية والتعليم العراقية لتلك المهمة بعد الانتهاء من عمليات رصد طلبات المتقدمين على القبول الموازي على ان يتم التأكيد على ان نتائج القبول الموازي قد تم الاعلان عنها بعد قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة على مستوى الكليات الطبية او الهندسة او العلوم على ان نستعرض نتابع مع حضراتكم الان على نحو الفقرة التالية طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نستعرض نتابع مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين بعدما فعلت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط استخراج تلك النتائج عبر موقع الوزارة الرسمي على نحو خطوات جاءت بالشكل التالي:-