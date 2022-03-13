بعد مراجعة أرامكوا الأخيرة.. أسعار البنزين الجديدة في السعودية مارس 2022

أعلنت شركة أرامكو السّعودية، عملاق النفط في العالم، أسعار البنزين الجديدة في السعودية مارس 2022م، التي يتم العمل بها بدءًا من اليوم العاشر في مارس وحتى اليوم العاشر في شهر أبريل المقبل، إذ قررت الشركة منذ فترة الإعلان عن الأسعار الجديدة كل شهر بدلا من كل ثلاثة أشهر كما كان مقررًا في السابق، وتضخ شركة أرامكو في السوق المحلية، وقود عالي الجودة لخدمة القطاع الصناعي، والمركبات والمنازل والأعمال التجارية، كما وَضَعَت الشركة استراتيجيّة لبيع الوقود بالتجزئة، تركز في المقام الأول على تعزيز وجودها في المملكة، تعزيزا لهدفها بعيد المدى بأن تصبح إحدى كبرى شركات بيع الوقود بالتجزئة على مستوى العالم.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية مارس 2022

وننشر أسعار البنزين الجديدة في السعودية مارس 2022م، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك على النحو التالي:

أبقت شركة أرامكو سعر بنزين 91 عند مستوى 2.18 ريال للتر.

وثبتت الشركة سعر بنزين 95 عند مستوى 2.33 ريال للتر.

كما استقرت أسعار الديزل عند مستوى 0.63 ريال للتر.

والكيروسين عند 0.70 ريال للتر.

وغاز البترول المسال عند 0.75 ريال للتر.

كيفية اختيار الوقود المناسب للسيارة

أفادت شركة أرامكو السعودية أن بنزين ٩١ يُناسب مُعظم السيارات الحديثة، لكن بنزين ٩٥ يُعد الخيار الأمثل للسيارات، فيما يُفضل الرّجوع إلى دليل المالك للسيارة أو الاستفسار من الوكيل عن نوع الوقود المناسب، في حالة عدم التأكد من الوقود الذي يناسب المركبة، وأشارت الشركة إلى أنه في بعض الأحيان يجري وضع مُلصَق بنوع البنزين المناسب للمركبة داخل غطاء خزان الوقود، وفي الوقت نفسه فإنه في معظم الأحوال، لن تستفيد المركبة من استخدام وقود ذي رقم أوكتان أعلى من الموصى به في دليل المالك عدا المركبات ذات الأداء العالي.

واستخدام بنزين ذي رقم أُوكتان أقل من الموصى به قد يُعرّض محرك المركبة لمخاطر وأضرار على المدى الطويل، لذا فإنّه من المحتمل أن يُؤدي استخدام وقود منخفض الأوكتان في محرك يتطلب أوكتان أعلى إلى الإضرار بالمحرك، وبالتالي لا بد من الانتباه إلى نوع الوقود الذي تتطلبه السيارة قبل استخدامه.