نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منحة 100 ألف دينار العراقي لغير القادرين على التكيف مع ظروف المعيشة بالعراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منحة 100 ألف دينار عراقي 2022، بعد تدهور الوضع الاقتصادي في العراق منحت الحكومة العراقية بموافقة رئيسها منحة قدرها 100 ألف دينار عراقي للمواطنين غير القادرين على التكيف مع ظروف المعيشة وغلاء المعيشة التي نواجهها جميعا، و تساعد هذه المنحة بعض المواطنين الذين يحتاجون إلى المساعدة للتغلب على الأزمات المادية والتكيف مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

100 ألف دينار لمواجهة غلاء المعيشة

زاد عدد عمليات البحث على جوجل بعشرات الآلاف من العراقيين ضمن الفئات التي حددتها الحكومة العراقية على أنها مؤهلة للحصول على هذا الدعم، لأن الكومور والموظفين الحكوميين والمواطنين الذين يتلقون المساعدة الاجتماعية سيكونون قادرين على الاستفادة منها يرغب العديد من المواطنين الذين واجهوا العديد من الصعوبات المالية في معرفة كيفية التقدم للحصول على إعانة وسوف نزودك بعملية التسجيل المعلنة من الحكومة مع استكمال الخطوات والشروحات التفصيلية.

الفئات الأكثر استحقاقا لمنحة قدرها 100 ألف دينار عراقي وشروط الأهلية

حددت الحكومة العراقية عددا من الفئات المؤهلة للحصول على المساعدة ، منها ما يلي: –

المواطن العراقي عاطل عن العمل.

يعمل في أحد القطاعات الحكومية بالدولة.

الناس مع القليل من الموارد المالية.

المشمولين بنظام الحماية الاجتماعية العراقي.

ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة.

المتقاعدون العراقيون الذين يتقاضون معاش شهري يقل عن مليون دينار عراقي.

أن يتقاضى الموظف راتباً شهرياً يقل عن 500 ألف دينار عراقي.

التسجيل في منحة 100 ألف دينار عراقي 2022

يمكنك التقدم بطلب للحصول على إعانة حكومية عراقية باتباع بضع خطوات سهلة وهي كالتالي: –

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية

بدلاً من ذلك استخدم الرابط إلى موقع الويب الرسمي لإدارة الضمان الاجتماعي.

املأ جميع المعلومات المطلوبة على الموقع بشكل صحيح لتجنب حدوث خطأ ثم انقر فوق الزر “تسجيل”.

منحة 100 ألف دينار عراقي

أعلنت الحكومة العراقية في بيان رسمي لرئيس الجمهورية تقديم منحة قدرها 100 ألف دينار عراقي لبعض المجموعات المذكورة أعلاه لمساعدتها على التكيف مع ارتفاع الأسعار، وكشف مجلس الوزراء العراقي في 8 آذار / مارس خلال اجتماع رسمي عن مناقشة الأمن الغذائي للبلاد مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في أسواق البلاد، كما أكد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي على ضرورة تأمين تخزين استراتيجي للمواد الغذائية، وأعلنت وزارة الزراعة عن إنشاء خلية يمكن من خلالها التعامل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.