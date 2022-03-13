moedu.gov.iq رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 التمهيدي علمي وأدبي (أحيائي وتطبيقي) جميع المحافظات

رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 التمهيدي حيث تتركز عمليات البحث في هذا التوقيت من جانب عدد كبير من الطلاب في جميع أنحاء العراق للتعرف على نتائج امتحانات الصف السادس الإعدادي الدور التمهيدي في العراق 2022 ، وذلك تزامنا مع أداء الطلاب امتحانات الدور التمهيدي خلال الأيام الأخيرة في جميع المحافظات في العراق بشكل حضوري من المدارس بناء على الضوابط التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث أشرفت وزارة التربية والتعليم على سير الامتحانات التي جاءت بناء على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط استخراج نتائج السادس الإعدادي الدور التمهيدي 2022 في جميع المحافظات بالعراق.

استخراج نتائج السادس الإعدادي الدور التمهيدي في العراق

وقد أعلنت بعض المصادر بوزارة التربية والتعليم العراقية أنه قد تم الانتهاء بالفعل من تصحيح الامتحانات الخاصة بالدور التمهيدي لطلاب الصف السادس الإعدادي بجميع المحافظات بشكلٍ عام، وقد تم العمل على صرد الدرجات والنتائج ليتم تقديمها للطلاب عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث أكدت الوزارة بأن النتائج تمر بالمرحلة الأخيرة لها في هذا التوقيت، حيث يتم اعتماد النتائج وطرحها ليتم الحصول عليها إلكترونيا بالرقم الامتحاني الخاص الطالب فقط، وقد جاءت نسب النجاح واجتياز الامتحانات من قبل الطلاب هذا العام على نحو مرتفع.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 التمهيدي

في إطار تقديم العديد من الخدمات التعليمية بشكل إلكتروني من قبل وزارة التربية والتعليم، فقد أعلنت الوزارة عن طرح النتائج الخاصة بالطلاب الصف السادس الإعدادي الدور التمهيدي في العراق إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، أو من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني المعلن من قبل الوزارة لنتائج الطلاب، ليتم استخراج النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية.