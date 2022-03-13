العراق: القصف الإيرانى على أربيل يعد اعتداء على مبدأ حسن الجوار

جدة - نرمين السيد - اعتبر المجلس الوزارى للأمن الوطنى العراقى، اليوم الأحد، القصف الإيرانى الذى استهدف أربيل بأنه اعتداء على مبدأ حسن الجوار بين العراق وإيران، فيما طلب توضيحا رسميا من الجانب الإيرانى.





وقال المجلس - فى بيان - إنه عقد اجتماعا استثنائيا، اليوم، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى؛ للبحث فى الاعتداء الذى استهدف مدينة أربيل فجر اليوم، وتسبب فى وقوع خسائر، وترويع سكان المدينة، مؤكدا أن الاعتداء بالصواريخ الذى انطلق من الأراضى الإيرانية واستهدف مدينة أربيل العراقية يعد اعتداء على مبدأ حسن الجوار بين العراق وإيران، والعلاقة التأريخية التى تربط شعبى البلدين الجارين، فضلا عن كونه انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية.

وأوضح البيان أن العراق سبق أن أعلن رفضه انتهاك سيادته واستخدام أراضيه لتصفية الحسابات بين الدول والجهات، مشدداً على موقف العراق برفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار.

وأشار المجلس إلى أن العراق طلب عبر المنافذ الدبلوماسية توضيحات صريحة وواضحة من الجانب الإيرانى، وهو ينتظر موقفا من القيادة السياسية الإيرانية فى رفض الاعتداء، مؤكدا الاستمرار بالانعقاد لدراسة التطورات، وبحث الآليات الكفيلة بحماية أمن العراق وسيادته.