مستشار الأمن القومى الأمريكى يؤكد عدم إرسال أى قوات إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال سوليفان -فى تصريح أورده موقع "يو إس إيه توداى" الأمريكى اليوم الأحد - إن القوات الأمريكية لن تشارك فى العمليات القتالية بأوكرانيا، وجاء ذلك تعقيبا حول الضربة الجوية التى استهدفت مركز تدريب عسكرى قرب لفيف.

وتواصلت الهجمات الروسية صباح الأحد بسلسلة من الضربات الجوية أسفرت عن مقتل 35 شخصًا فى منشأة تدريب عسكرية بالقرب من مدينة لفيف بشمال غرب البلاد.

وأضاف أن بلاده لم تر أى أمر من شأنه أن يتطلب منها تغيير موقفها النووى فى الوقت الحالى، فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، معربًا عن قلق إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، إزاء "احتمالية حدوث تصعيد" بخصوص الموقف النووى للرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وأكد سوليفان - خلال تصريح لقناة "سى إن إن" الأمريكية - "نراقب الوضع بصورة وثيقة للغاية، وبوضوح، وخطورة التصعيد مع قوة نووية يعد أمرًا خطيرًا ونوع صراع مختلف عن الصراعات التى شهدها الشعب الأمريكى على مدار أعوام.. يتعين على الرئيس الأمريكى، أخد تلك المسئولية بمنتهى الجدية، حتى عندما نضاعف جهودنا المبذولة من أجل دعم أوكرانيا".

وأضاف "كما هو الوضع فى الوقت الحالى، لم تجر الولايات المتحدة تعديلا على موقفها النووى، لكن هذا أمر نحن نراقبه يوما بعد يوم، ساعة بعد ساعة لإنها أولوية قصوى بالنسبة للرئيس".