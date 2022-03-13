أمريكا ترد على الهجوم على قنصليتها فى أربيل

ووصفت شيرمان - فى تصريح، نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - الهجوم بأنه "هجوم على السيادة العراقية"، قائلة "لا نعتقد أن القنصلية كانت هدف هذا الهجوم".
وكانت خلية الإعلام الأمنى فى العراق قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، تعرض مدينة أربيل إلى هجوم بعدد من الصواريخ، دون وقوع خسائر بشرية.
وأضافت أن الصواريخ سقطت فى مواقع مختلفة من المدينة، موضحة أن القوات الأمنية شرعت فى فتح تحقيق فى الحادث، وأكدت أن هذه الأعمال غير المبررة سيكون مصيرها الخسران وسينال مرتكبوها الجزاء العادل.
من جهته، أوضح جهاز مكافحة الإرهاب فى إقليم كردستان أن الهجوم تم عبر 12 صاروخا باليستيا، دون تسجيل أضرار كبيرة.
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