أمريكا والصين يبحثان الأزمة الأوكرانية فى «أرض محايدة»

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن وفدا أمريكيا برئاسة مستشار الأمن القومى جيك سوليفان، سيلتقى وفدًا صينيًا فى العاصمة الإيطالية روما، غدًا الإثنين، فى اجتماع يبحثان خلاله الأزمة الأوكرانية.





وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى التابع للبيت الأبيض إيميلى هورن - فى بيان - "يوم الإثنين، سيكون مستشار الأمن القومى جيك سوليفان، ومسؤولون من مجلس الأمن القومى ووزارة الخارجية فى روما". وأضافت: "سيلتقى سوليفان بعضو المكتب السياسى للحزب الشيوعى الصينى ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية يانج جيتشى، فى إطار جهودنا المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية". وأوضحت المتحدثة أن "الجانبين سيناقشان الجهود الجارية لإدارة المنافسة بين بلدينا، ومناقشة تأثير حرب روسيا ضد أوكرانيا على الأمن الإقليمى والعالمى". وأشارت إلى أن سوليفان سيلتقى كذلك المستشار الدبلوماسى لرئيس الوزراء الإيطالى لويجى ماتيولو، من أجل مواصلة تنسيق رد دولى قوى وموحد على الحرب التى اختارها الرئيس بوتين.

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