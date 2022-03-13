روسيا: القضاء على 180 من المرتزقة الأجانب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيجور كوناشينكوف فى بيان، إن "القوات المسلحة الروسية قامت بتحييد ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب ومجموعة من الأسلحة الأجنبية بضربات على مراكز التدريب فى قاعدة التدريب العسكرية فى يافوروفسكى" قرب لفوف.

وأضاف: "فى صباح يوم 13 مارس، هاجمت أسلحة طويلة المدى عالية الدقة مراكز تدريب القوات المسلحة الأوكرانية فى قرية ستاريتشى وفى ساحة التدريب العسكرية فى يافوروفسكى، وفى هذه المنشآت، نشر نظام كييف نقطة للتدريب والتنسيق القتالى للمرتزقة الأجانب قبل إرسالهم إلى مناطق القتال ضد العسكريين الروس، وكذلك قاعدة تخزين للأسلحة والمعدات العسكرية القادمة من دول أجنبية".

وتابع: "نتيجة الضربة، تم قتل ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب وتدمير شحنة كبيرة من الأسلحة الأجنبية.. سنستمر فى عملية تحييد المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا".