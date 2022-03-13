 pdf الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 في مختلف محافظات العراق 2022 بالرقم الامتحاني لجميع الأقسام

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 حيث يتساءل عدد كبير من الطلبة والطالبات بمختلف محافظات العراق عن نتيجة القبول الموازي 2022، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن اقتراب رفع النتيجة بشكل رسمي على الموقع، حيث بدأت عمليات البحث في التزايد خلال الفترة الأخيرة حول كيفية الحصول على النتيجة، خلال مقالنا اليوم سوف نوضح لكم طريقة استخراج نتيجة القبول الموازي pdf وشروط القبول الموازي في الجامعات العراقية.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الطلاب ورصد الدرجات في محافظات العراق المختلفة، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة على الموقع الرسمي للوزارة، وقد أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن النتيجة عبر موقعها تسهيلًا للطلاب وتوفير الوقت والجهد، وإليكم خطوات استخراج نتيجة القبول الموازي:

في البداية يتم التوجه إلى الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم العراقية.

اختيار الخدمات الإلكترونية من بين قائمة الخدمات المعروضة بالموقع.

اختيار “نتائج الطلاب”.

الضغط على “الاستعلام عن نتائج القبول الموازي”.

إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له.

الضغط على زر “عرض النتيجة”.

سيتم تنزيل الملف بصيغة pdf.

شروط القبول الموازي في جامعات العراق

تم تحديد بعض الشروط المتعلقة بالقبول الموازي في الجامعات العراقية للعام الدراسي الحالي، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

بالنسبة للكليات الطبية يشترط ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الطالب التراكمي عن 3 درجات حتى يتم قبوله.

بالنسبة لكليات الهندسة يشترط ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الطالب التراكمي عن 4 درجات حتى يتم قبوله.

بالنسبة لكليات العلوم يشترط ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الطالب التراكمي عن 5 درجات حتى يتم قبوله.

أما عن باقي كليات وومعاهد العراق ويشترط للقبول بها ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الطالب التراكمي عن 6 درجات.

مصاريف الجامعات العراقية