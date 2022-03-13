طريقة الاستعلام عن الفحص الدوري للسيارات النظام الجديد 1443 وتكلفة رسوم الفحص للمركبات

طريقة الاستعلام عن نظام الفحص الدوري للسيارات النظام الجديد للعام 1443 يعد أحد الأنظمة التي وضعتها إدارة المرور في المملكة السعودية و من الخدمات التي قامت الجهات المسؤولة في الدولة بتطبيقها في الآونة الأخيرة على المواطنين والمقيمين، لابد من اتباع اجراء الفحص الفني الدوري للمركبات حتى يطمئن السائقون بتوفير جميع متطلبات الأمان والسلامة عند القيادة على الطريق حيث أن وجد أي نقص في بعض المتطلبات سوف يؤدي إلى العديد من الحوادث التي يمكنها تهديد حياه السائق والركاب والمنشأة لذلك يبحث أصحاب المركبات عن الاستعلام عن الفحص الدوري للسيارات النظام الجديد حتى لا يتم فرض عقوبات عليهم كما يمكن لأصحاب المركبات أن يقوم بأجراء الفحص في أي مركز من المراكز المعتمدة المنتشرة في جميع أرجاء المملكة عبر هذا التقرير سوف نطالعكم على كافة التفاصيل وهي كيفية الاستعلام عن الفحص الدوري الجديد للسيارات النظام الجديد ابقوا معنا.

كيفية الاستعلام عن الفحص الدوري الجديد للسيارات

عن طريق موقع المديرية العامة للمرور يمكن لكل شخص الاستعلام عن الفحص الدوري الجديد من خلال اتباع النقاط الأتية:

الذهاب إلى الموقع الخاص بوزارة الداخلية عبر شبكة الأنترنت ثم اختيار قسم المرور. اختر تجديد أستمارة السيارة ثم يفتح بعدها منصة ابشر الإلكترونية. يجب تسجيل الدخول إلى خدمة ابشر عن طريق إدخال رقم الهوية أو اسم المستخدم. قم بالضغط على الاستعلام عن بيانات الاستمارة. اكتب رقم لوحه السيارة ورقم السجل المدني الخاص. في النهاية قم بالضغط على عرض يظهر لك نتيجة الفحص الدوري.

خطوات الفحص الفني للسيارة النظام الجديد

تحتوي محطات الفحص الفني علي افضل الأجهزة والمعدات لكي تعطي نتائج فحص دقيقة وصحيحة مطابقة للمعايير المحددة حيث تتم عملية فحص السيارة على مراحل متعدده وهي:

يوجد أساسيات يجب التحقق منها في السيارة وتتمثل في مواصفات. السيارة من اللون والرقم وغير ذلك. ثم التأكد من صحة البيانات. ثم يبدأ الفحصي نظريا المرة الأولي من قبل المختصين يشمل المقاعد و احزمه الأمان و إطارات السيارة والزجاج و مؤشرات الأمن والسلامة. المرحلة الثانية يتم فيها فحص الإضاءة وشدتها. كما يتم فحص النظام الخاص بانبعاث الدخان من العادم. ثم يتم فحص النظام الخاص بالقيادة والتوجيه والتحقق من توصيلات الأنابيب المسؤول عن عمل الفرامل. وبعد في هذه المرحلة يتم التأكد من تهريب الصدأ والزيوت. وفي المرحلة الأخيرة يتم مراجعة وتطابق معلومات الاستمارة مع وضع السيارة الحالي لكي يتم استخراج شهادة الفحص السيارة فورا بعد اجتياز الفحص أو عدم اجتيازه.

كم رسوم الفحص الفني للمركبات في المملكة؟

قيمة رسوم الفحص الفني للمركبات حدد من قبل الإدارة العامة للفحص الدوري على الشكل التالي: