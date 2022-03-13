نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع نتائج الثالث المتوسط في وزارة التربية العراقية 2022 في المقال التالي
رابط موقع نتائج الثالث المتوسط في وزارة التربية العراقية حيث تدار محركات البحث المختلفة بشكل كبير من قبل الطلاب والطالبات للاطمئنان علي نتائجهم ولكن وحتى هذه اللحظة لم يتم صدور أي نتائج من قبل وزارة التربية والتعليم على موقعها الخاص وفور مراجعة ورصد درجات النتائج جيدا في الكشوف على الفور يتم اعتمدها من وزير التربية العراقي ويتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الساعات القادمة عبر موقع ناجح لإعلان النتائج نحن معكم قراء موقع ثقفني الإخباري نلقى الضوء حول كيفيه الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق لعام 2022 بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا.
رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في العراق 2022
- قد سبق وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أعلان نتائج المدارس المهنية التعليم المهني والآن ترصد الدرجات في جميع المدارس والالكترونيات.
- وبعد الانتهاء من تصحيح كافة الأوراق وعمل الإحصاء اللازم للدرجات حتى يتمكن كل طالب من الحصول على حقه ولا يضيع تعب هباء.
- تقوم المدارس بتسليم النتائج إلى الإدارات المختلفة وسلمت المديريات المختلفة النتائج للوزارة.
- وتقوم الوزارة بمراجعة كافة الأوراق ثم رصدها من جديد حتى تصل الحقوق إلى أصحابها.
- وبعد قد وفرت وزارة التعليم عدد من الروابط الإلكترونية لكي يقوموا الطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عن نتائجهم ويتم إنزالها من خلال موقع ناجح والنجاح وعبر موقع نتائجنا وأيضا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية بجميع محافظات العراق.
- وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية انه حتى الآن لم يتم الكشف عن النتائج عبر الموقع الرسمي لها لأنه يتم ترتيب بعض الكشوفات لتقوم الوزارة باعتمادها بشكل رسمي.
خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022
حيث يستمر الطلاب والطالبات في عملية البحث عن تلك النتائج عبر الموقع الرسمي المتاح مثل موقع الوزارة الرسمي و موقع نتائجنا المعروف العراقي حيث يتيح لجميع الطلاب في كافة المراحل الدراسية الاستعلام عن النتائج بكل سهولة ويسر من داخل منازلهم بهدف تيسير الأمور عليهم في انتشار فيروس كورونا لتظل محاولات السيطرة علي العدوي مستمرة تحسبا لحدوث أي تزاحم داخل المدارس أثناء الاستعلام عن النتيجة ويمكن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط من المنزل عن طريق اتباع بعض الخطوات السهلة وهي:
- التوجه مباشرة إلى موقع نتائجنا عبر الأنترنت.
- قم باختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الخارجي.
- يقوم الطالب أو ولى الأمر بكتابة الاسم رباعي للطالب وأيضا رقم الجلوس في الامتحان في المكان المخصص لها.
- قم باختيار المرحلة الدراسية بشكل صحيح.
- في هذه الخطوة يتوجب عليك تحديد المحافظة التابع لها الطالب.
- ثم قم بالضغط على زر التنزيل الموجود أمامك.
- ثم بعد يتم تحميل الملف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- وبعد قم بفتح الملف وابحث عن الدرجات الخاصة بالرقم الامتحان والذي قد أديت به امتحانات الدور الأول.
- وبذلك ينتظر الطلاب والطالبات اعتماد وزير التربية والتعليم العراقي نتائج الطلاب الصف الثالث المتوسط في جميع محافظات العراق في غضون الساعات القليلة الأتية وسوف يتم إعلانها إلكترونيا عبر شبكة الأنترنت.
شروط اجراءات نقل طلاب مرحلة الصف الثالث المتوسط خارجي
قد أعلنت الوزارة عن بعض الشروط والاجراءات لنقل طلاب مرحلة الصف الثالث المتوسط خارجي علي النحو الأتي:
- بعد تسليم كافة المستندات التي تحتوي على كافة التفاصيل من محل السكن لكل طالب يتم نقل جميع الطلبة والطالبات بين مديريات التربية العامة وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار أن الطالب قد نجح.
- أما بالنسبة في حالة نجاح الطالب سوف يتم نقله داخل المديرية وسيتم منع انتقال الطلاب من المدارس الفترة المسائية إلى مدارس الفصل الصباحية كذلك يمنع انتقال الطلاب من المدارس الحكومية للمدارس الأهلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط موقع نتائج الثالث المتوسط في وزارة التربية العراقية 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.