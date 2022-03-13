نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ومعدلات القبول الموازي برقم الامتحاني

نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ومعدلات القبول الموازي نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان، حيث مؤشرات البحث على جوجل لا تهدأ من أجل التعرف على تلك النتائج التي تم التأكيد على إعلانها مؤخراً فى جميع المحافظات العراقية على نحو نستعرضه وونتابعه مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

نتائج القبول الموازي 2021/2022

بشكل مؤخر قد تم الاعلان عن اعتماد نتائج القبول الموازي بالعراق لتزايد إلى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور اجراء الاستعلام عن تلك النتائج حيث يعتبر القبول الموازي واحدة من النتائج التي تم الإعلان عنها بنسبة قبول جاءت الى حد كبير اقل من الاعوام الماضية بعد الانتهاء من عمليات طلبات المتقدمين على القبول الموازي والكشف ايضاً عن تلك النتائج التي تم الإعلان عنها فى جميع المحافظات العراقية اون لاين من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على مستوى جميع التخصصات التي جاءت أمام الطلاب بعد الاشارة على مصاريف الجامعات العراقية ومعدلات القبول الموازي على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بواسطة إدخال اسم الطالب رباعياً ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصص لها بإدخال تلك البيانات

النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بنجاح

شروط القبول الموازي