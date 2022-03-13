جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 وموعد اجازة عيد الأضحى المبارك

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن نزول جدول امتحانات الثانوية العامه، حيث من المقرر ان تبدا الامتحانات يوم 11 يونيو لعام 2022 للشعبتين الأدبي والعلمي بعد اجراء بعض التعديلات على الجدول كما أن الامتحانات سوف تتم وسط التزام كامل بالاجراءات حافظا على صحه وسلامه الطلاب من انتشار فيروس كورونا، لذلك يرغب عدد كبير من الطلاب في معرفه الجدول للثانويه العامه لانها من أهم المراحل في مسيره الطالب التعليميه حيث أنها تحدد الكليه التي يلتحق بها الطالب حسب المجموع، لذلك فإن الكثير من الطلاب يعطوها اهمية كبيرة، وسوف نعرض لهم خلال السطور التاليه جدول إمتحانات الثانوية العامة بالتفاصيل.

جدول إمتحانات الثانوية العامة 2022

تبدا امتحانات الثانويه العامه يوم 11 يونيو ويأتي جدول الامتحانات للشعبه الادبيه كالاتي

● ماده اللغة العربية وتكون يوم 11 من شهر يونيو لعام 2022.

● اللغة الاجنبية الثانية وتكون يوم 13 من شهر يوليو لعام 2022.

● ماده الجغرافيا والتي تكون يوم الخميس الموافق 15من شهر يوليو لعام 2022.

● مادة الفلسفه والمنطق والتي تكون يوم الأحد الموافق 18 من شهر يوليو لعام 2022.

● مادة التاريخ والتي تكون يوم الاحد الموافق 25 من شهر يوليو لعام 2022.

● مادة علم النفس والاجتماع والتي تكون يوم الثلاثاء الثلاثاء الموافق 27 من شهر يوليو لعام 2022

● ماده اللغة الاجنبية الأولى، والتي تكون يوم الخميس الموافق 29 من شهر يوليو لعام 2022

حيث يپدأ حضور الطلاب الى اللجان المدرسيه في تمام الساعه 9 صباحا لتأدية الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة الشعبة العلمية

● ماده اللغة العربية اليوم 10 يوليو لعام 2022.

● مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم 12 من شهر يوليو لعام.

● مادة الجبر والهندسة الفراغية يوم 14 من شهر يوليو لعام 2022.

● مادة الكيمياء يوم 17 يوليو لعام. 2022

● ماده الفيزياء يوم 24 من شهر يوليو لعام 2022

● مادة اللغة الأجنبية الأولى التي تكون يوم 26 من شهر يوليو لعام 2022.

● ثم تأتي مادة الديناميكا يوم 28 من شهر يوليو لعام 2022.

● بعد ذلك تكون مادة الاستاتيكا والأحياء يوم 31 من شهر يوليو لعام 2022.

● مادة الجيولوجيا والتي تكون يوم 2 من شهر أغسطس.

أجازة عيد الأضحى المبارك 2022

تأتي وسط الامتحانات الثانوية العامة حيث أن إجازة عيد الأضحى سوف تبدأ من يوم 19 من شهر يوليو من يوم 20 إلى 23 يوليو.