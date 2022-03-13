تثبيت جراند ثفت اوتو الجديدة على الهواتف الذكية بطريقة سهلة وسريعة

تثبيت جراند ثفت اوتو الجديدة هي من أكثر الموضوعات التي يهتم بها الشباب والأطفال في سن المراهقة، حيث أنها من الألعاب المهمة التي يكثر البحث عنها باستمرار في الوقت الحالي، لأنها لعبة الكترونية ذات شهرة واسعة في جميع دول العالم، ولذلك يكثر البحث عنها من أجل التحميل والتثبيت والاستمتاع بلعب هذه اللعبة، فيمكن تحميلها على جهاز الكمبيوتر وهواتف الأندرويد والأيفون، حيث أنها لعبة ممتعة تناسب جميع أعمار الشباب، وذلك من أجل الترفيه والتسلية وقضاء وقت الفراغ في شيء مسلي وغير ضار.

تثبيت جراند ثفت اوتو الجديدة

حيث يمكن لأي شخص يريد تحميل لعبة جراند ثفت اوتو ولكن لابد من وجود اتصال بالإنترنت، كما يجب توافر مساحة كافية لحجم اللعبة، فهذه اللعبة تتميز بالكثير من الرسومات القتالية، وأحدث تصميمات للمعارك والحروب من خلال التجول في شوارع مدينة فلوريدا الامريكية، كما أن هذه اللعبة يستخدم فيها اللاعب أحدث المعدات والسيارات والأسلحة والطائرات، وذلك من أجل المقاومة والقتال والهروب والمواجهة أثناء اللعب، لذلك لابد من تحميل وتثبيت اللعبة.

طريقة تنزيل لعبة جراند ثفت اوتو للأندرويد والايفون

يمكن تحميل لعبة جراند ثفت اوتو للأندرويد والايفون حيث يمكن إتباع الخطوات التالية:

تحميل اللعبة للهواتف الاندرويد

الذهاب إلى متجر جوجل بلاي الموجود في الهاتف الحمول الخاص باللاعب.

ثم يقوم بفتح المتجر.

ثم يكتب في خانة البحث اسم اللعبة جراند ثفت اوتو.

بعد ذلك يختار أحدث إصدار صادر للعبة.

ثم ينقر على كلمة تثبيت ليتم تحميلها على الهاتف.

ثم يتم وضع اللعبة في المكان المفضل على الهاتف لسهولة الوصول لها في أي وقت.

تحميل اللعبة للهواتف الايفون