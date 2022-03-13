عاجل- أمريكا توجه رسالة تحذير لـ روسيا (ناتو يرد الهجوم)

جدة - نرمين السيد - وقال سوليفان إن ذلك سيؤدى إلى تفعيل المادة الخامسة لحلف الناتو، التى تقول إن الهجوم على أحد حلفاء الناتو سيعتبر هجومًا على جميع الحلفاء، حسبما أفادت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية.

وأضاف أنه: "إذا كان هناك هجوم عسكرى على أراضى الناتو فإنه سيتسبب فى تفعيل المادة الخامسة، وسنستخدم القوة الكاملة لتحالف الناتو للرد عليه".

وقال أيضا إن الولايات المتحدة تحذر روسيا مباشرة من استخدام الأسلحة الكيماوية، مضيفاً أنه إذا نشر فلاديمير بوتين أسلحة دمار شامل ، فسيكون ذلك "خطأً إضافياً مروعاً" يتجاوزه فى القانون الدولى.