نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq جميع الجامعات العراقية PDF في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 نستعرضها الان ونتابعها من خلال متابعتنا التي نعمل على تقديمها عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز التي جاءت متعلقة بجميع الخدمات التي يتم تقدميها بشكل وبصورة الكترونية امام جميع الطلاب والطالبات بالعراق، حيث تزايدت الى حد كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل لاجل التعرف على طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على نحو نستعرض نتابع عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط نتائج القبول الموازي

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل مؤخر على الانتهاء الرسمي من أعمال مراجعة بيانات الطلاب على الالتحاق على الجامعات العراقية من خلال عرض حالات المقبولين على القبول الموازي بعدما تم التأكيد على تجهيز موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي لتلك المهمة بعد ان تم الانتهاء من قبل نحو 30 الف على التقديم على القبول الموازي على ان يتم التأكيد على ان أعداد المقبولين فى القبول الموازي الى 22 الف طالب وطالبة، عليه يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات على طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي سنبدأ الآن فى استعراضها أمام جميع الطلاب والطالبات على نحو إلكتروني

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

حدة البحث على جوجل تتزايد الى حد كبير من أجل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الذي سبق وأن تم تفعيله أمام جميع الطلاب والطالبات لأجل خدمة الجميع على الحصول على نتائج القبول الموازي وغيرها من خدمات بشكل وبصورة الكترونية على نحو جاء على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال تسجيل اسم الطالب الرباعي

تسجيل رقم الامتحاني الخاص بالطالب داخل الايقونة المخصصة لها

تحديد المحافظة التابع اليها الطالب

النقر على أيقونة عرض الدرجات حتى تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على الفور

هذا وبامكانكم ايضاً عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات التي جاءت من أجل الكشف والاستعلام عن تلك النتائج حيث شاركنا بصندوق التعليقات الذي بالاسفل بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني والمحافظة على ان تكون النتائج أمامكم على الفور

نتيجة القبول الموازي

تتواصل عمليات البحث على جوجل حول التعرف على نتائج القبول الموازي التي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها بعدما تم التأكيد على ان قد تم قبول نحو 22 الف طالب وطالبة فى شتي الجامعات العراقية على مستوي كليات العلوم او كليات الهندسة او كليات الطب، علي ان يتم التأكيد على ان امكانية اجراء الاستعلام عن تلك النتائج مطروحة امام الجميع.

نتائج القبول الموازي

على مدار الساعة نعمل على طرح نتائج القبول الموازي الكترونياً فى جميع المحافظات العراقية، حيث قد تم مؤخراً الاعلان رسمياً عن تلك النتائج على مستوي جميع المحافظات العراقية بعد التأكيد على قبول نحو 22 الف طالب وطالبة فى شتي التخصصات التي جاءت امام الطلاب، على ان يتواصل حتي الان بحث عشرات الالاف من الطلاب وراء الحصول على تلك النتائج.

معدلات القبول الموازي