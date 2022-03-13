نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE موقع معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني pdf في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني نستعرضه ونتابعها مع حضراتكم الان على مستوى جميع المحافظات العراقية على نحو نوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري بشكل وبصورة الكترونية

موقع معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي

حالة من الترقب والقلق تشغل عشرات الآلاف من الطلاب والسادة أولياء الأمور والطلاب حول التعرف على نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي المقرر على ان يبدأ عمليات اعلانها بشكل وبصورة الكترونية على شكل ملفات pdf وذلك على مستوى محافظة الأنبار وبغداد والبصرة وذي قار وديالى ودهوك واربيل وجميع المحافظات التي جاءت بالعراق على شكل الكتروني ومبسط حيث سبق وان اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج جميع المراحل لجميع الطلاب سيتم نشرها بصورة وبشكل الكتروني فى جميع المحافظات العراقية حتى يتمكن الطلاب والسادة أولياء الأمور من التعرف على تلك النتائج من المنزل على نحو الكتروني نستعرض ونتابع الان مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي

نتابع و نستعرض مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي القسم الادبي او العلمي او جميع الأقسام التي جاءت أمام الطلاب على نحو جاء بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

تحديد الدور

تحديد اسم الطالب الرباعي

تسجيل رقم الامتحاني

تحديد المحافظة التابع لها الطالب

النقر على ايقونة استعلام لتكون أمامكم على الفور النتائج معلنة

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ كلية طب القادسية : 98.33

١١_ كلية طب الانبار : 98.17

١٢_ كلية طب العراقية : 98.33

١٤_ طب حمورابي : 98.3

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

علماً على ان وزارة التربية والتعليم العراقية قد اكدت على ان النتائج سيجري عمليات رفعها اون لاين عبر موقع وزارة التربية والتعليم او موقع نتائجنا بعد الانتهاء المباشرة من عمليات التصحيح ورصد الدرجات الجارية حتى الآن، على أن نوافيكم على رأس مدار الساعة جميع التفاصيل المطروحة حيال تلك النتائج حتى يتم الاعلان عنها مباشرة من وزارة التربية والتعليم العراقية على مدار الساعة

نتيجة الصف الثالث المتوسط الخارجي

حتي الان تتواصل عمليات البحث على جوجل لاجل الكشف عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي الكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او من خلال شتي المواقع التعليمية، حيث يتواصل معدلات البحث على جوجل لاجل الحصول على تلك النتائج التي بامكانكم الحصول عليها فى جميع المحافظات العراقية من المنزل بدلاً من التوجه الى المدارس للحصول عليها.

نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي

حتي الان نتابع ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز جميع التفاصيل المطروحة حول نتائج القبول الموازي التي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها اون لاين من قبل موقعكم وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي، حيث تتواصل حتي اللحظة الحالية عمليات البحث على جوجل وراء الحصول على تلك النتائج اون لاين.

نتيجة الصف الثالث المتوسط الخارجي

تتواصل عمليات البحث على جوجل بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا وغيرها من المواقع التعليمية، حيث يجري العمل حالياً على رفع نتائج الطلاب اون لاين عبر موقع الوزارة على نحو سنوافيكم به على مدار الساعة عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز.

يتابع عشرات الالاف من الطلاب والطالبات حتي اللحظة الحالية خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي، حيث اشار الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم مساء يوم الامس على الانتهاء رسمياً من عمليات رفع نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي على مستوي جميع المحافظات العراقية مؤخراً عبر موقع وزارة التربيةوالتعليم العراقية وموقع نتائجنا