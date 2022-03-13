نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة 100 ألف دينار العراق 2022 كيفية التسجيل والفئات المستحقة للحصول على المنحة في المقال التالي
كيفية التسجيل والفئات المستحقة في مقالنا اليوم سوف نوضح لكم كل ما يخص منحة 100 ألف دينار عراقي لعام 2022م، حيث قامت الحكومة العراقية بتصريح من رئيسها بتقديم هذه المنحة للمواطنين العراقيين الغير قادرين على التكيف مع ظروف وغلاء المعيشة التي نعاني منها جميعًا وذلك بعد تدهور الحالة الاقتصادية في العراق، وتساعد هذه المنحة بعض المواطنين المحتاجين إلى المساعدة لتخطي أزماتهم المادية والتكيف مع ارتفاع الأسعار لتوفير حاجتهم وحاجة أسرتهم الأساسية.
الفئات الأكثر استحقاقًا لمنحة 100 ألف دينار عراقي وشروط الاستحقاق
حددت الحكومة العراقية بعض الفئات المستحقة للمنحة ومن بين هذه الفئات ما يلي: –
- المواطنين العراقيين العاطلين عن العمل.
- الموظفين العاملين في أحد قطاعات العراق الحكومية.
- الأشخاص الذين يحصلون على دخل محدود.
- الأفراد المستفيدة من منظومة الرعاية الاجتماعية العراقية.
- المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
- المتقاعدين العراقيين الذين يحصلون على معاش شهري أقل من مليون دينار عراقي.
- وبالنسبة للموظفين فيجب أن يقل راتبهم الشهري عن 500 ألف دينار عراقي.
كيفية التسجيل في منحة المئة ألف دينار عراقي لعام 2022م
يمكنكم اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي يمكنك من خلالها التسجيل في منحة المئة ألف دينار العراقي والخطوات كالآتي: –
- الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على الرابط الرسمي الخاص بها.
- أو الدخول على موقع الحماية الاجتماعية الإلكتروني الرسمي من الرابط الخاص به.
- أدخل كافة البيانات المطلوبة منك على الموقع بشكل صحيح حتى لا يحدث خطأ ثم انقر على أيقونة “تسجيل”.
ما هي منحة 100 ألف دينار عراقي؟
- قامت الحكومة العراقية في بيان رسمي من الرئيس بالكشف عن منحة قيمتها مئة ألف دينار عراقي يتم توفيرهم إلى بعض الفئات التي قمنا بذكرها أعلاه للتكيف مع غلاء الأسعار.
- وكشف مجلس الوزراء العراقي يوم الأحد الموافق الثامن من مارس في اجتماع رسمي له تم مناقشة الأمن الغذائي في العراق مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية.
- كما كشف مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي عن أهمية تأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية وأعلنت الوزارة عن تشكيل خلية يمكنهم من خلالها مواجهة ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية.
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