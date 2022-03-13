منحة 100 ألف دينار العراق 2022 كيفية التسجيل والفئات المستحقة للحصول على المنحة

كيفية التسجيل والفئات المستحقة في مقالنا اليوم سوف نوضح لكم كل ما يخص منحة 100 ألف دينار عراقي لعام 2022م، حيث قامت الحكومة العراقية بتصريح من رئيسها بتقديم هذه المنحة للمواطنين العراقيين الغير قادرين على التكيف مع ظروف وغلاء المعيشة التي نعاني منها جميعًا وذلك بعد تدهور الحالة الاقتصادية في العراق، وتساعد هذه المنحة بعض المواطنين المحتاجين إلى المساعدة لتخطي أزماتهم المادية والتكيف مع ارتفاع الأسعار لتوفير حاجتهم وحاجة أسرتهم الأساسية.

الفئات الأكثر استحقاقًا لمنحة 100 ألف دينار عراقي وشروط الاستحقاق

حددت الحكومة العراقية بعض الفئات المستحقة للمنحة ومن بين هذه الفئات ما يلي: –

المواطنين العراقيين العاطلين عن العمل.

الموظفين العاملين في أحد قطاعات العراق الحكومية.

الأشخاص الذين يحصلون على دخل محدود.

الأفراد المستفيدة من منظومة الرعاية الاجتماعية العراقية.

المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

المتقاعدين العراقيين الذين يحصلون على معاش شهري أقل من مليون دينار عراقي.

وبالنسبة للموظفين فيجب أن يقل راتبهم الشهري عن 500 ألف دينار عراقي.

كيفية التسجيل في منحة المئة ألف دينار عراقي لعام 2022م

يمكنكم اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي يمكنك من خلالها التسجيل في منحة المئة ألف دينار العراقي والخطوات كالآتي: –

الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على الرابط الرسمي الخاص بها.

أو الدخول على موقع الحماية الاجتماعية الإلكتروني الرسمي من الرابط الخاص به.

أدخل كافة البيانات المطلوبة منك على الموقع بشكل صحيح حتى لا يحدث خطأ ثم انقر على أيقونة “تسجيل”.

ما هي منحة 100 ألف دينار عراقي؟