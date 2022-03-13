زيلينسكي: إجلاء قرابة 125 ألف شخص عبر الممرات الإنسانية الأوكرانية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه تم إجلاء ما يقرب من 125 ألف شخص من مناطق الصراع عبر الممرات الإنسانية الأوكرانية.
وأضاف زيلينسكي - في رسالة بالفيديو - أن الأولوية لمدينة ماريوبول، التي يُحاصر فيها 400 ألف شخص ونفد فيها الماء والغذاء، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وذكر أن قافلة إمدادات إنسانية في طريقها إلى المدينة الساحلية وتبعد عنها 80 كيلومترًا فقط، ويمكن أن تصل في غضون ساعتين.
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