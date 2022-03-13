رويترز: مقتل الصحفي الأمريكي ”بيرنت رينوت” يعمل في نيويورك تايمز

أعلنت رويترز اليوم الاحد نقلًا عن قائد شرطة كييف مقتل صحفي في نيويورك تايمز وإصابة آخر على أيدي القوات الروسية في بلدة إربين.
واتهمت السلطات الأوكرانية القوات الروسية بقتل صحفي أمريكي يعمل في صحيفة نيويورك تايمز، وقالت السلطات الأوكرانية إن الصحفي الأمريكي المقتول هو بيرنت رينوت، الذي يعمل لصالح صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
واتهمت كييف القوات الروسية باستخدام قنابل فسفورية تمهيدا لتطويق العاصمة كييف التي قال رئيس بلديتها إن المخزونات السلعية في المدينة تكفي لمدة أسبوعين فقط.
و يشار إلى أن اليوم الأحد هو اليوم الثامن عشر للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي بدأت في الـ24 من شهر فبراير الماضي.
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